الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ينطلق في 24 سبتمبر 2022 على مدى خمس أيّام" معرض "مشروعات مُدن مُتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"، والمُنتدى الأول لـ "آثار برنامج التحوّل الوطني على المُدن السعودية"، الذي تقيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة 10 جهات حكومية داعمة للمعرض، وهي وزارة النقل، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للعقار، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الإسكان، وأمانات المناطق.ويستعرض المعرض أهم مشروعات المدن المتميزة في المملكة، ومنها (مشروع سبارك، ومشروع أمالا، ومشروع تطوير البحر الأحمر، ومشروع ذا لاين، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع تطوير وسط جدة)، ودور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانات المناطق بالارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والسكنية في جميع مُدن المملكة، من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة وتنفيذ مُدن ذكية ترفع من جودة الحياة، كما سيتم استعراض أبرز مشاريع المُدن المُتميزة وكيفية الاستفادة منها وتعميم التجربة في مناطق مختلفة من المملكة.يُذكر أن (معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022)، ومنتدى (آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية) سيُواكبان احتفالات المملكة في اليوم الوطني الـ 92 من خلال استعراض مُنجزات أصبحت واقعاً ملموساً في شتّى المجالات.// انتهى //16:24ت م0168