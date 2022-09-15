الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اجتماعه الثاني والعشرين اليوم "افتراضياً" برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أبرز أعمال الهيئة ومنجزاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م، والجهود المبذولة لتحسين إنفاذ الملكية الفكرية وزيادة كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما استعرض جهود الهيئة على الصعيد الدولي وتمثيل المملكة في اجتماع جمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال المتعلقة بأعمال الهيئة واختصاصاتها وأبرز المشاريع التي تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة.وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ومعالي المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي ومعالي الأستاذ حامد بن محمد فايز والأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.// انتهى //17:07ت م0188