جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 19 / 2 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //17:32ت م0190