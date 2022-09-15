عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الخميس الموافق 19 / 2 / 1444هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
17:32ت م
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