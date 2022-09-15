القاهرة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري " الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 " أهمية تعزيز العمل الجماعي في مجال المناخ وتحويل الالتزامات إلى واقع فعلي على الأرض.وشدد الوزير شكري في كلمة مسجلة اليوم خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي -الذي تستضيفه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالعاصمة اللبنانية بيروت- على ضرورة دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ، لا سيما من الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في مجال المناخ.واستعرض الرئيس المعين للمؤتمر في كلمته استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة المؤتمر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته، وعلى رأسها قضايا التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته ومعالجة الخسائر والأضرار والعمل من أجل حشد تمويل المناخ.يشار إلى أن المنتدى يعد المنتدى الإقليمي الرابع من بين خمس منتديات إقليمية للتحضير لفعاليات مؤتمر COP27، وذلك بهدف لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا المناخ بين شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي .// انتهى //17:42ت م0192