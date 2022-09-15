الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين في الرياض أمس بالمدير العام للهجانة السلطانية العمانية حميد الزرعي.ورحّب ابن حثلين بالضيف العماني، منوهاً بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومن ضمنها قطاع الإبل، والمتمثل في مشاركة الهجانة في النسخة السابقة "السادسة" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال العروض المفتوحة، إضافة إلى معرض تعريفي بأنشطتها.وبُحِثت خلال اللقاء آلية توسيع أطر التعاون بين نادي الإبل والهجانة العمانية في المشاركة في النسخة المقبلة من المهرجان، الذي سينطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل، والتوسع في هذه المشاركة وتعزيز التبادل بين البلدين فيما يتعلّق بسباقات ومزاين الإبل والمهرجانات الثقافية، إضافة إلى بحث العديد الموضوعات التي من شأنها زيادة انتشار ثقافة الإبل وموروثها.// انتهى //17:46ت م0193