الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مذكرتي تفاهم مع الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية وجمعية البيئة ومكافحة التصحر مذكرتي تفاهم لدعم التنمية والمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية، من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة.ومثل الجمعيتين في حفل التوقيع سمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الجمعيتين، ومثل المركز رئيسه التنفيذي الدكتور محمد علي قربان.وتنص المذكرتان على التعاون بين المركز والجمعيتين في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا والتوعية المجتمعية للمحافظة على التنوع الأحيائي والعمل المشترك لإيجاد بيئة آمنة ومستدامة ومتوازنة للبيئة وللحياة الفطرية.ويشمل التعاون تنظيم ورش العمل المحلية والدولية وإيجاد مبادرات تشاركية مع القطاع العام والخاص والقطاع الثالث وتعزيز الأعمال التطوعية وتحفيز المتطوعين للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي وإكثار الغطاء النباتي داخل المحميات وحمايته.كما يهدف التعاون إلى تنفيذ برامج ودورات قصيرة في المجالات التي تحتاجها تنمية الحياة الفطرية والتعاون في إدارة المحميات وادارة الموارد الطبيعية والتصدي للأخطار التي قد تتسبب في تدهورها وانقراضها باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى تأهيل متخصصين في مجالات البيئة والتنمية، والتعاون في احتضان مشاريع الدراسات العليا وطلاب الجامعات والجهات البحثية في المشاريع التي ينفذها المركز والجمعيتان.// انتهى //17:47ت م0194