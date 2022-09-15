جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسرحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعان الإسلامي حسين إبراهيم طه، بقرار الجمعية العامة بإنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب الصادر عن أعمال جلسة يوم 8 سبتمبر 2022، وتكون مهمته العمل على تعزيز المشاركة والنهوض بقضايا الشباب عبر منظومة الأمم المتحدة في مجالات السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وغيرها.وأشار الأمين العام إلى أنه في ظل تنامي حاجات الشباب في أنحاء العالم كافة إلى صحوة وإلى مجتمعات تقوم على مبادئ السلام والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، فإن إنشاء المكتب في منظومة الأمم المتحدة سيسهم في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها ذات الصلة في هذا الشأن.وأكّد الأمين العام استعداد منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها العاملة في مجال بناء قدرات الشباب للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المنشئ حديثاً؛ من أجل دعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تواجهها في هذا المجال.تجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء الخارجية للمنظمة قد أنشأ وحدة الشباب لدى الأمانة العامة بموجب القرار الصادر عن دورته الثالثة والأربعين في طشقند عام 2016؛ من أجل تنسيق جهود المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها ذات الصلة في مجال تنمية الشباب وتعزيز دورهم في التنمية، كما أن الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة التي استضافتها المملكة في 7-9 سبتمبر 2022 في جدة، قد دعت الأمانة العامة للمنظمة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في الدول الأعضاء.// انتهى //17:47ت م0195