الطائف 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوقعت جامعة الطائف وجمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بالمحافظة مذكرة تفاهم لبحث أوجه تعاون الشراكة المجتمعية بين الجهتين في الخدمات الصحية والتدريبية والتأهيل.ووقع المذكرة رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الزايدي، حيث صاحب توقيع مذكرة الشراكة عرض تعريفي لشرح مجالات التعاون وأهدافه وآلية العمل والمهام المقدمة.// انتهى //17:51ت م0197