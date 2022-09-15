الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في الرياض بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق له.وأكد القصبي خلال اللقاء -الذي جمع الجانبين في المركز الوطني للتنافسية- أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات قادة البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية البلدين المستقبلية (المملكة 2030، وعمان 2040)، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتكثيف زيارات كبار المسؤولين ومنسوبي القطاع الخاص لبحث تلك الفرص وترجمتها إلى شراكات ملموسة.وشهد اللقاء مشاركة معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، وتم استعراض جهود المركز الوطني للتنافسية، وتجربة الملحقيات التجارية السعودية ودورها في تعزيز الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات في الأسواق الدولية.واطلع معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني والوفد المرافق له في جولة ميدانية على أعمال المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والخدمات التي يقدمها لقطاع الأعمال لتسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان بلغ 11.1 مليار ريال سعودي، ووصل حجم الصادرات السعودية لسلطنة عمان 4.4 مليارات ريال سعودي خلال العام 2021 .// انتهى //18:01ت م0199