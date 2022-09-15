الدمام 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسناقش معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم مع رئيس مجلس إدارة جمعية معمار الأهلية بالدمام الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي والفريق المرافق له أهم سبل التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية، بهدف دعم المشاريع والبرامج المشتركة بين الجانبين، وذلك بمقر الأمانة.وأكد معالي الأمين خلال الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات للجمعيات المتميزة التي تحقق نوعا من الشراكة الفاعلة مع الأمانة، التي تعمل على دعم جميع أعمال الجمعيات من خلال تسخير إمكانياتها كافة لإنجاح المبادرات والمشاريع التنموية التي تسهم في تطوير المنطقة بجميع مشاريعها، والتي من أهمها برامج جودة الحياة ورفع ممكناتها وتحسين المشهد الحضري وصناعة هوية المنطقة بشكل متميز ومبتكر.من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي بدور الأمانة الداعم لبرامج ومشاريع الجمعية، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها، والتعاون مع أي مبادرة تقدمها الجمعية تسهم في العملية التنموية والتطويرية مما ينعكس على المجتمع والمنطقة، مشيرا إلى استعدادهم لأي أعمال تخدم العمل المشترك الذي يحقق الأهداف المشتركة.// انتهى //18:01ت م0200