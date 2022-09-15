الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية شهدت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تصب في صالح تقنيات الذكاء الاصطناعي وانعكاسها على خدمة البشرية مع حضور متميز من خبراء التقنية من مختلف دول العالم.واستعرض في كلمة له في ختام أعمال القمة اليوم ماتم خلال الثلاثة أيام الماضية منوها بحجم المشاركة الكبيرة من الحضور والمتحدثين والتي أثرت القمة.وقال "إن القمة احتفت بالإبداع الإلكتروني المشترك بين البشر والآلات حيث تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة أرتاثون الذكاء الاصطناعي لهذا العام وهي تجربة دولية مميزة في مجال فن الذكاء الاصطناعي" .وقدم معالي الدكتور الوقيت شكره وتقديره للحضور، لمشاركتهم فيما وصفه بأكبر وأهم حدث في الذكاء الاصطناعي في العالم، وأكثرها تأثيراً، وكذلك لشركاء المعرفة والتقنية لدورهم المهم في إنجاح القمة.// انتهى //18:33ت م0209