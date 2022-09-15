القاهرة ١٩ صفر 1444 هـ الموافق ١٥ سبتمبر 2022 م واسوقعت جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما، وذلك على هامش قمة شنغهاي للتعاون المنعقده حاليًا في مدينة سمرقند بأوزباكستان.وقع مذكرة التفاهم عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي والمشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خليل إبراهيم الذوادي، وعن منظمة شنغهاي الأمين العام للمنظمة زانغ مينغ.وأوضحت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المتفق عليها والتشاور والتنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:46ت م0210