الرباط 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بعاصمة كازاخستان نور سلطان اليوم، بالمفوض السامي للأقليات القومية بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خيرات عبد الرحمنوف، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأديان العالمية.وأوضح بيان للايسيسكو من مقرها بالرباط، أن الجانبين بحثا آفاق التعاون بين المنظمتين في مجالات تعزيز الحوار الحضاري وترسيخ قيم السلام والتعايش، وبناء قدرات الشباب والنساء، والمساهمة في توطيد العلاقات بين الشعوب والمجتمعات حول العالم.كما تمت مناقشة عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومقترحات البرامج والأنشطة التي يمكن للمنظمتين التعاون بتنفيذها اعتمادا على خطة تنفيذية وآليات لبناء تعاون مثمر، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون في عقد عدد من المؤتمرات والندوات حول القضايا التي تتسق مع الأولويات المشتركة للمنظمتين .// انتهى //18:55ت م0212