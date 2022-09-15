الرباط 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسوقعت المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية في العاصمة المغربية الرباط اليوم مذكرةتفاهم متعلقة بأنبوب الغاز " نيجيريا - المغرب ".ووقع هذه الاتفاقية مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيديكو دوكا، والرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة ملام ميلي كولو كياري، والمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بن خضرة.وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالإسهام في تجسيد هذا المشروع الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا، انطلاقا من نيجريا إلى المغرب، على ان يتم ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.// انتهى //19:03ت م0213