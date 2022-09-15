الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسخرج أعضاء اللجنة السعودية للأيكيدو بمقترح استضافة اجتماع عربي، يجمع أعضاء اللجان العربية لرياضة الأيكيدو، الرامي إلى بحث تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات بين اللجان العربية في هذه الرياضة.جاء هذا المقترح خلال الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة بعد اعتمادها، المنعقد اليوم بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، برئاسة رئيس اللجنة المهندس باسم زارع، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من المدربين والإداريين.واطلع المجتمعون على تقرير يتناول الجهود التي قامت بها اللجنة منذ إنشائها، والرؤى المستقبلية الساعية إلى وضع خططٍ تضمن تطبيقها محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب مناقشة ما تضمنه التقرير السنوي والإنجازات التي تحققت للبرامج الموضوعة مثل المعسكرات الداخلية والدولية والدورات التدريبية والمشاركات المجتمعية، وعلى رأسها العمل التطوعي.// انتهى //19:05ت م0214