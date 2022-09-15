أبها 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين في عسير، ورشة عمل بعنوان: "أخلاقيات العمل الإعلامي" قدمتها رئيسة اللجنة الثقافية بالفرع تغريد العلكمي.وناقش المشاركون مفهوم أخلاقيات الإعلام، وأهم المبادئ الشخصية والمهنية التي يجب أن يلتزم بها ممارس الإعلام، بالإضافة إلى الممارسات الإعلامية الخاطئة، وفن التعامل المتميز في الإعلام.وأوضح مشرف التدريب والتطوير بفرع الهيئة المهندس سلمان بن جابر آل مقرح أن عدد المستفيدين من الدورات وورش العمل والندوات منذ انطلاق الفرع ما يقارب 1000 مستفيد ومستفيدة من المهتمين بقطاع الإعلام بالمنطقة وخارجها في أكثر من 14 برنامجاً تدريبياً مختلفاً ما بين ندوات ودورات ولقاءات، مشيراً إلى أن الفرع من خلال خطة التدريب والتطوير سيقدم العديد من الحلقات والدورات والندوات بالمنطقة لخدمة الإعلام وإبراز دور المنطقة.// انتهى //19:08ت م0217