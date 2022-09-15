الاحساء 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستدشن أمانة الأحساء يوم الأحد المقبل حملة مشتركة لمعالجة وضع المعدات الثقيلة والشاحنات بالأحساء, وذلك بالاشتراك مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة "فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع وزارة التجارة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشرطة الأحساء، والدوريات الأمنية، وإدارة المرور".وتهدف الحملة إلى معالجة وضع المعدات الثقيلة والشاحنات ومنع وقوفها على الطرق والمحاور الرئيسة والميادين، مع تخصيص 5 مواقع بديلة مؤقتة في نطاقات مدن (الهفوف، والمبرز، والجفر، والعمران، والعيون).وأكدت الأمانة أنه تم رصد ٢٣ موقعاً يوجد فيها أكثر من ٣٥٠ معدة وشاحنة على الطرق والمحاور والميادين، فيما ستتركز جهود القطاعات المشاركة في الحملة على رصد عناصر عدة من بينها (مخالفات الباعة المتنقلين، والعمل دون رخصة بلدي، ومخالفات أنظمة المرور، وضبط المخالفين لنظام العمل في مهن مغايرة، ومخالفات التستر التجاري، ومخالفات أنظمة البيع وتشغيل مركبات النقل دون بطاقة تشغيل أو كروت تشغيل منتهية، وعدم استيفاء متطلبات واشتراطات السلامة.// انتهى //19:09ت م0218