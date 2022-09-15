جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأنهى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة التابع لبيئة مكة المكرمة تخصيص وإصدار صكوك تملك لثلاثة مواقع لتكون مدناً زراعية بمحافظة القنفذة بمساحة تتجاوز أربعة ملايين وست مئة ألف متر مربع.والهدف من تخصيص هذه المدن الزراعية -التي تتميز بقربها من بحيرة سد وادي حلي وبخصوبة أرضها- الإسهام في زيادة الرقعة الزراعية وإنتاج خضروات عالية الجودة للإسهام في سد الاحتياجات من المنتجات الزراعية في السوق المحلي، وتحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني.// انتهى //19:09ت م0219