القاهرة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، اليوم، المقر الإداري لمجموعة شركات دواجن الوطنية مصر، بحضور نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المصري المهندس مصطفى الصياد، والملحق التجاري بالقاهرة زايد بن عبدالله الأسمري، ورئيس مجلس إدارة المجموعة محمد بن سليمان الراجحي.ونوه السفير نقلي عقب الافتتاح بالدعم الذي توليه المملكة في مساندة وريادة الشركات السعودية إقليميا ودولياً، مشيراً إلى تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية القائمة بين المملكة ومصر والرغبة في تكريسها في مختلف القطاعات انطلاقاً من العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //19:09ت م0220