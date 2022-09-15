الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الاجتماع السنوي للمنتدى العالمي للأجهزة والمستلزمات الطبية (IMDRF) الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام بشكل افتراضي عن بعد، باستضافة الإدارة الأسترالية للمنتجات العلاجية (TGA).ومثّل "الهيئة" في الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية ورئيس منظمة التجانس العالمي (GHWP) المهندس علي بن محسن الضلعان.وجرى خلال الاجتماع السنوي مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومن ذلك دراسة التقنيات الحديثة في مجال الأجهزة الطبية، والأمن الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التكنولوجيا الحيوية.وفي إطار متصل، شارك المهندس الضلعان -بصفته رئيسًا لمنظمة التجانس العالمي- في اجتماع مجلس إدارة المنتدى العالمي للأجهزة الطبية المكوّن من الهيئات الرقابية، واستعرض خلاله التطورات الحاصلة في منظمة التجانس العالمي، ودور المملكة في تحويل المنظمة من المستوى الآسيوي إلى المستوى العالمي.وأشار رئيس منظمة التجانس العالمي إلى أبرز ما تقوم به المنظمة في تسريع عمليات التجانس بين الدول في تنظيم ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما أكد أهمية وجود حد مقبول من معايير التقييم العلمي للأجهزة والمستلزمات الطبية، وأن يكون هناك تبادل للمعلومات والخبرات بين الدول لتسريع عمليات التقييم ودخول الأجهزة للأسواق، كذلك رفع مستوى الشفافية في تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية والمصنعين.وتحدث الضلعان عن دور "الهيئة" الرقابي والتشريعي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومن ذلك صدور نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة وأهميته في مجال التشريع والرقابة، ودعم الصناعة والابتكار من خلال تخصيص مسار خاص للابتكار يساعد المصنّعين والموردين ويدعم المبتكرين في مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.// انتهى //19:09ت م0221