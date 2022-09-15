الجزائر 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسزار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له , اليوم , مقر المحكمة العليا في جمهورية الجزائر , وكان في استقباله رئيس المحكمة ماموني الطاهر.واستهل الطاهر اللقاء بعمق العلاقات السعودية الجزائرية وأوجه الترابط بين النظام القضائي في المملكة والقضاء الجزائري.من جهته أكد المعجب على أخوة البلدين الشقيقين، منوهاً إلى متانة العمل القضائي في المملكة واستقلاليته والدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة.وتم خلال الزيارة إلقاء عرض موجز عن المحكمة العليا وهيكلتها وعن الحوكمة الإلكترونية للملفات القضائي ورقمنتها، كما اطلع المعجب على مباني المحكمة العليا وقاعاتها.حضر الزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.// انتهى //19:49ت م0225