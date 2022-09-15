مكة المكرمة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأحيا نادي مكة الثقافي الأدبي أمسية شعرية ثلاثية عبر منصة (زوم) الافتراضية، ضمن تدشين موسمه الثقافي لهذا العام 2022م، بمشاركة الدكتورة سعاد أبوشال، ونورة آل بهيكل، وعائض الثبيتي، وأدراها مشهور الحارثي، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمهتمين.وتهدف هذه الفعالية إلى إشراك العناصر الشابة في مناشط من شأنها إثراء الحركة الثقافية بالمنطقة، ودعم شريحة الشباب والفتيات من الموهوبين والمبدعين في فنون الشعر والقصة والكتابة والمسرح والنقد.وجاء تدشين الموسم الثقافي للشعر استجابة من النادي للشعراء ومحبي الشعر.يذكر أن الأمسية تخللتها عدداً من القصائد الوطنية والعاطفية التي حملت تجارب شخصية للشعراء المشاركين، منها: السنداوة، وقصيدتا أطلال حقلي، وليلة العز، وقصيدة لغة الإشارة، وأريج الزنابق.// انتهى //20:07ت م0226