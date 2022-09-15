جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساحتفلَ طيرانُ ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط - اليوم- بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة الأوزبكية طشقند ، وذلك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بحضور ممثلين من طيران ناس وشركة مطارات جدة.وسيربط طيران ناس بين الرياض وطشقند عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيا، يومي الاثنين والخميس تنطلقان من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى مطار طشقند الدولي ذهاباً وإياباً.ويأتي تسيير الرحلات المباشرة بين جدة وطشقند بعد توقيع طيران ناس مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات الأوزباكستانية، الشهر الماضي ضمن فعاليات مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي الذي أقيم بمدينة جدة.واستهدفت المذكرة تعزيز العلاقات في مجال قطاع النقل الجوي لتشغيل رحلات مباشرة بين السعودية وأوزباكستان؛ بهدف تيسير نقل المعتمرين والحجاج وقاصدي زيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تيسير التنقل بين مواطني البلدين لغرض الاستثمار والسياحة.ونجحَ طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022م مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021م، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022م من حوالي 1.8 مليون في نفس المدة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعدُّ من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، الذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم،كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021م، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019م.// انتهى //20:43ت م0228