حائل 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل افتتح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلَّف صالح بن صالح المطيري في قصر الريان للاحتفالات اليوم, مهرجان الروضة للتمور 2022, الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, بحضور مدير عام الفرع الدكتور فهد الحسني, حيث يشاركُ في المهرجان 85 عارضاً منهم 50 من منتجي التمور و 35 من الأسر المنتجة والصناعات التحويلية والنحَّالين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأوضحَ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني أن المهرجان الذي يأتي بالتزامن مع يوم النخيل العربي يهدف إلى زيادة فرص استثمار المزارعين في مدينة الروضة لمنتجات التمور، وجذب المزيد من القوة الشرائية للمهرجان، وتشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور، ودعم المزارعين، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن منطقة حائل تضمُّ مايقارب مليوني نخلة منتجة متنوعة الأصناف.وقدَّم الحسني شكرَه وتقديرَه لسموِّ أمير المنطقة وسموَّ نائبه على دعمهما واهتمامهما ومتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لكل ما يخدم مجالات وبرامج الفرع في المنطقة وتشجيع مثل هذه المهرجانات الزراعية المهمة التي تعزِّز من اقتصاديات وحراك المنطقة في القطاع الزراعي.// انتهى //20:57ت م0231