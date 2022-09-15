أبها 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، عددًا من المواطنين والمواطنات، وذلك بمقر المجلس العام الذي عقده سموُّه في محافظة سراة عبيدة جنوب منطقة عسير، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة من الإمارة والجهات الخدمية في المنطقة.وشهدَ اللقاء الذي يأتي تيسيراً للأهالي والمواطنين، شرحًا عن التطور الذي شهدته الخدمات الصحية المقدَّمة في بعض المراكز الواقعة جنوب شرق المنطقة، كما استمع سموُّه إلى مطالبات الأهالي واحتياجاتهم لتطوير الخدمات المقدَّمة لهم.ويأتي اللقاء ضمن جولات سموِّ أمير منطقة عسير على محافظات ومراكز المنطقة للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين والمواطنات في مقر إقامتهم، والوصول إلى مراكزهم وهجرهم للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، ومعالجة أوجه القصور، وبحث الحلول اللازمة لتجويد الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات// انتهى //21:18ت م0236