أبوظبي 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستَسَلَّمَ صاحبُ السموِّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسالةً خطيةً من السُلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، تتضمَّن العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.قام بتسليم الرسالة سموُّ المبعوث الخاص لسُلطان عُمان فاتك بن فهر آل سعيد, خلال لقاء الرئيس الإماراتي له اليوم بقصر الشاطئ في أبوظبي.وجرى - خلال اللقاء- بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها, بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//21:30ت م0237