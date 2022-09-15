سياسي / رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي الرئيسَ الروسي
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
إسلام آباد 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة سمرقند بأوزباكستان.
وجرى - خلال اللقاء- بحثُ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشأن الأفغاني، وأهمية تحقيق الدعم للأمن والاستقرار في هذا البلد.
//انتهى//
21:39ت م
0238