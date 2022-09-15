إسلام آباد 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة سمرقند بأوزباكستان.وجرى - خلال اللقاء- بحثُ أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في الشأن الأفغاني، وأهمية تحقيق الدعم للأمن والاستقرار في هذا البلد.//انتهى//21:39ت م0238