الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسحقَّقَ فريقُ النصر، انتصارَه الثاني توالياً، وكان على حساب مستضيفه الباطن، بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب الأخير في حفر الباطن ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.سجل للنصر البرازيلي لويس جوستافو عند الدقيقة 17، ومواطنه تالسيكا عند الدقيقة 29، وسامي النجعي عند الدقيقة 40، وعبد الرحمن غريب عند الدقيقة 51.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، فيما بقي الباطن الذي تلقى خسارته الرابعة توالياً من دون نقاط في أخر الترتيب.// انتهى //21:41ت م0239