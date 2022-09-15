نيوم 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأعلنت نيوم تنظيمَ دورة الألعاب الشاطئية 2022، خلال المدة من 19 أكتوبر إلى 9 ديسمبر 2022م، في حدث رياضي عالمي بارز تشارك فيه أكثر من 25 دولة، ويجمع بين الأنشطة الرياضية الرائدة ونخبة من الرياضيين المحترفين للمنافسة في خمس رياضات تشمل التزلج الشراعي، وكرة السلة 3x3، وكرة القدم الشاطئية، وركوب الدراجات الجبلية، والسباق الثلاثي (ترياثلون) وهو سباق شبيه بالماراثون يعتمد على السرعة في أداء رياضات السباحة وركوب الدراجات والجري.وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن تنظيم نيوم لهذا الحدث الرياضي العالمي الفريد في المنطقة يأتي مواكباً لرؤية 2030 في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ويحقِّق مستهدفاتِ نيوم في أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للأنشطة الرياضية ووجهة للرياضيين من حول العالم.وعَبَّرَ النصر عن سعادته بتنظيم دورة نيوم للألعاب الشاطئية 2022 التي ستجمع كبار الرياضيين السعوديين والدوليين في موقع مميز وفريد من نوعه على مستوى المملكة والعالم، حيث سيسهم التنوع الجغرافي وجمال الطبيعة والمناخ المعتدل في توفير بيئة مثالية لنجاح وتميز الحدث.يذكر أن الدورة تنطلق ببطولة كأس العالم للتزلج الشراعي، التي ستستمر على مدى الخمسة أيام الأولى خلال المدة من 19 إلى 23 أكتوبر، تليها منافسات أولمبية لرياضة (ترياثلون) في 29 أكتوبر. كما ستشهد الدورة في نوفمبر بطولة دولية لكرة السلة 3x3 ، وتليها بطولة لكرة القدم الشاطئية يتنافس فيها 12 فريقًا من جميع أنحاء العالم على مدى 5 أيام. وستختتم منافسات الدورة في 9 ديسمبر بسباق صحراوي للدراجات الجـبلية الذي يستمر من 6 إلى 9 ديسمبر ويستضيف 220 متسابق ومتسابقة من جميع أنحاء العالم في حدث من ثلاث مراحل، يتراوح طول كل مرحلة بين 80 و 120 كيلومتراً.من جهتها أكدت المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في نيوم جان باترسون، أن استضافهم في نيوم لفعاليات رياضية عالمية وشراكتنا مع الجهات والمؤسسات الرياضية، تواكب خططهم وطموحاتهم في تطوير منظومة رياضية متكاملة، وتسهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في بناء ثقافة الأداء العالي وإلهام الجيل القادم من الرياضيين في جميع أنحاء المنطقة.// انتهى //21:48ت م0241