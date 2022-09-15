الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنظَّمَت "الصحة" فعالية تحت شعار "ذاكرة فضلكم لا تشيخ" بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الزهايمر الذي يصادفُ يوم 15 سبتمبر 2022م، وذلك بالتعاون الجمعية السعودية لكبار السن، وجمعية واحة الوفاء.وتهدف الوزارة من الفعالية إلى التوعية عن أمراض الخرف والزهايمر ، وشرح تفصيلي عن مفهومهما ، والتغيرات التي تترافق معهما، إضافة إلى طريقة التعامل مع مريض الخرف والزهايمر ، عبر طريق مجموعة من الوسائل التوعوية والأركان، إلى جانب إجراء فحص للذاكرة لنحو 120 من منسوبي "الصحة" الذين زاروا الفعالية، من خلال مجموعه من الاختبارات التشخيصية المعتمدة.يذكر أن الإدارة المتخصصة لطب كبار السن في "الصحة" تقدم خدامتها عبر 10 مراكز وعيادات تخصصية، تتوزع في مجموعه من المدن الطبية في المملكة ، حيث بلغ إجمالي عدد المراجعين لها خلال الربع الاول والثاني من عام 2022م ما يقارب 5000 مراجع و مراجعة.// انتهى //21:54ت م0243