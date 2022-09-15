الدمام 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسيخوضُ المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا، مباراته الثالثة ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ويستضيفُ "الأخضر" منتخب ميانمار، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتَهم التدريبية مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمَّدي والجهاز الفني المساعد، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمَّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب أوزبكستان مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا تغلَّب على منتخب المالديف بنتيجة 11-0 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي يستضيفها "الأخضر" خلال المدة من 10 إلى 18 سبتمبر، بمشاركة منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان؛ في حين خسر من منتخب أوزبكستان أمس بنتيجة 2-1، في المباراة التي لم تُحتسب نتيجتها كون منتخب أوزبكستان سيستضيف البطولة الآسيوية.// انتهى //21:55ت م0244