الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسسلّم صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وشاح الامتياز والذي منحته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لأمين عام مؤسسة الأميرة العنود الخيرية والرئيس التنفيذي للاستثمار الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وذلك تقديراً واعتزازاً بالإسهامات الإيجابية والقيادية التي قدَّمها الدكتور الحزيم في مجال العمل الشبابي، وبذله المتميز وإنجازاته البارزة.// انتهى //22:31ت م0248