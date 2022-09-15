الطائف 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسنَظَّمَ نادي سباقات الخيل - اليوم - حفلَه الـ 37 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 ، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، وتضمَّن الحفلُ ثمانيةَ أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وحظي بحضورٍ جماهيري جيد.ونالَ المراكز الأولى في الأشواط الثمانية الجياد والأفراس، التالي ذكرها:- الشوط الأول على مسافة 1200م فازت به الفرس الحشورية ابنة الفحل كات دريم، لمحمد بن عويد بن حمدان الديحاني، والمدرب بدن السبيعي بقيادة الخيال كاميليو أوسبينا.- الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس فاتلة ابنة الفحل أوفيشال فليم، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمدرب عبدالله مشرف بقيادة الخيال عبدالله العوفي.- الشوط الثالث على مسافة 1400م فاز به الجواد جماح المحمدي ابن الفحل تواستيب سالسا، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والمدرب بدن السبيعي بقيادة الخيال أيدي كاسترو.- الشوط الرابع على مسافة 1400م فاز به الجواد الذرب ابن الفحل هولي رومان امبيرور، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والمدرب حسين الشويب بقيادة الخيال عبدالله العوفي.- الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد جمران الخالدية ابن الفحل ليث الخالدية، لإسطبلات الخالدية، والمدرب سعد بن مطلق بقيادة الخيال عبدالله العوفي.- الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد البيك ابن الفحل ساليوتي ذا سيرج، لعبدالإله بن محمد العساكر، والمدرب غيث الغيث بقيادة الخيال محمد الدهام.- الشوط السابع على مسافة 1600م فازت به الفرس قناصتهم ابنة الفحل مونت ريدج، لأبناء عبدالله بن سعد الفراج، والمدرب عبدالله الفراج بقيادة الخيال حمزة سعد.- الشوط الثامن على مسافة 2000م فازت به الفرس ثمانة ابنة الفحل يونايتد استيت، لعبدالله بن محمد بن علي الرشيد، والمدرب عبدالله الرشيد بقيادة الخيال أصيل السرحاني.// انتهى //22:33ت م0249