الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسأسفرت نتائج الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة الطائرة عن فوز الهلال على الصفا بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تغلَّب كلٌّ من الخويلدية على السلام، والهداية في مواجهته مع الوحدة، وكذلك الابتسام على النصر.وتجاوز الاتحاد نظيره الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما استطاع الأهلي تحقيق فوزٍ صعبٍ على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.// انتهى //22:45ت م0252