أمستردام 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم، حيث يقيم المتعاملون فاعلية الخطوات التي تتخذها أوروبا لاحتواء أزمة الطاقة، ومدى كفايتها لمنع اللجوء إلى تطبيق نظام الحصص في استهلاك الغاز أو قطع الكهرباء خلال فصل الشتاء.فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي بنسبة 12% في بعض لحظات التداول.وبحلول الساعة الثانية عشرة و8 دقائق ظهرا بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية للغاز بنسبة 3ر3% إلى 225 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد ارتفاعه بنسبة 14% خلال اليومين السابقين. فيما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 7ر1% خلال تعاملات اليوم.مما يذكر أن أسعار الغاز الأوروبية حالياً تعادل حوالي ثمانية أمثال مستوياتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.//انتهى//23:13ت م0254