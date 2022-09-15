جدة 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستجاوز فريق الاتحاد نظيره الخليج بفوزٍ مهم بنتيجة (2 - 0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري "روشن" السعودي للمحترفين 2022 - 2023، مواصلاً بذلك عزمه على مطاردة المتقدمين عنه في جدول ترتيب المسابقة، إذ بات لديه 10 نقاط من 4 مباريات، في المركز الثاني مؤقتاً، فيما واصل الخليج نزف النقاط، لاسيما مع امتلاكه نقطة واحدة فقط تحصلها من تعادل واحد، بينما خسر 3 مواجهات، وضعته في المركز لـ 15 أي قبل الأخير.أهداف الاتحاد سجلها مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين (4، 69)، بينما لم يشكل الخليج أي تهديد يذكر على مرمى مضيفه، زاد من صعوبة ذلك خسارته لخدمات لاعبه حازم الزهراني الذي نال بطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخله العنيف على لاعب الاتحاد عوض الناشري عند الدقيقة 75، الأمر الذي أسهم في مضي المباراة حتى نهايتها بذات النتيجة.// انتهى //23:16ت م0256