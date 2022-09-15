الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واسشارك وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمان.وضم الوفد السعودي رئيس المجلس ياسر المسحل ونائبه ممثل اتحاد غرب آسيا بالمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وعضو المجلس نزيه النصر.وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهود التي يقوم بها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأمير علي بن الحسين من أجل تطوير كرة القدم في المنطقة، مشيدًا بالتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة على مستوى تنظيم البطولات، وتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء؛ لتبادل الخبرات بما يخدم كرة القدم في منطقة غرب آسيا.// انتهى //23:28ت م0259