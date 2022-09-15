رياضي / الرائد يتغلب على الاتفاق في دوري روشن السعودي
الخميس 1444/2/19 هـ الموافق 2022/09/15 م واس
الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واس
تغلب فريق الرائد على مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 4 من دوري روشن السعودي.
سجل للرائد الهدف الأول اللاعب كريم البركاوي عند الدقيقة 45+2، وعند الدقيقة 86 أضاف اللاعب محمد فوزير الهدف الثاني، فيما سجل للاتفاق اللاعب روبين كوايسون عند الدقيقة 40.
وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده لـ 6 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز التاسع.
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23:28ت م
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