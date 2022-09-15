الرياض 19 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م واستغلب فريق الرائد على مستضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 4 من دوري روشن السعودي.سجل للرائد الهدف الأول اللاعب كريم البركاوي عند الدقيقة 45+2، وعند الدقيقة 86 أضاف اللاعب محمد فوزير الهدف الثاني، فيما سجل للاتفاق اللاعب روبين كوايسون عند الدقيقة 40.وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده لـ 6 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز التاسع.// انتهى //23:28ت م0260