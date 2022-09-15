تونس 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسدعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الناخبين في بلاده للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في ديسمبر المقبل.وأصدر الرئيس التونسي أمرًا رئاسيًا تعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس "نواب الشعب".وبحسب الأمر الرئاسي فإن الناخبين في الداخل سيدلون بأصواتهم يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يصوت الناخبون في الخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت في وقت سابق اليوم من الرئاسة التونسية مشروع المرسوم المنظّم للانتخابات التشريعية المقبلة.//انتهى//00:31ت م0002