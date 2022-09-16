تونس 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس بوزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان محمّلا برسالة دعوة خطية موجّهة إلى الرئيس التونسي لحضور الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر 2022 بالجزائر.وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.// انتهى //02:01ت م0003