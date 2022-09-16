دكار 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسانعقدت بالعاصمة السنغالية دكار أعمال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الأفريقي ال18 بشأن البيئة بمشاركة ممثلي البلدان الأفريقية.وبحث المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات من بينها الوسائل الكفيلة بضمان تعاف يركز على الأشخاص من خلال أنشطة تحترم البيئة وتخلق فرص شغل وتحسن سبل العيش.كما ناقش المشاركون سبل جعل المؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة أهم منتدى وزاري حول البيئة في القارة وأكثر قوة وفعالية، خاصة وأن القارة تواجه تحديات بيئية جمة ولا سيما التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الفرص والتحديات البيئية في أفريقيا في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19 ، كما يتعلق الأمر بدراسة موضوعات أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة على مستوى القارة.وتم كذلك تقديم التوجهات السياسية من أجل مشاركة فاعلة لمنطقة أفريقيا في الأحداث البيئية العالمية المقبلة وخاصة مؤتمر "كوب 27" المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر، ومؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (كوب 15) الذي سينعقد في مونتريال بكندا من 5 إلى 17 ديسمبر 2022 .// انتهى //02:28ت م0004