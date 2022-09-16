مكة المكرمة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أمس مبادرة الإعلامي المعظم في نسختها الثالثة بالشراكة مع قسم الإعلام بجامعة أم القرى، تستمر لمدة 8 أسابيع بمعدل 4 ساعات تدريبية كل أسبوع بمقر الجمعية، وتنفذ بدعم من أوقاف محمد بن عبد العزيز الجميح.وأوضح مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي أن المبادرة التي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن ، تهدف إلى تدريب طلاب قسم الإعلام قيميًا ومهاريًا ليتبنوا مشاريع إعلامية تخدم مكة المكرمة ومن يفد إليها من الحجاج والمعتمرين، علاوة على صناعة محتوى إعلامي يبرز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.وأكد أن المبادرة تندرج ضمن رؤية الجمعية في تحقيق الريادة الاجتماعية في تنمية الإنسان، وإيجاد بيئة حاضنة للمشاريع الإعلامية التي تخدم مراكز الجمعية ورسالتها وفرقها التطوعية المختلفة.// انتهى //02:38ت م0005