القاهرة 20 صفر 1444هـ الموافق 16 سبتمبر 2022م واسودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، يرافقه الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح، بمطار القاهرة، الدفعة الأولى من الطلبة المبتعثين إلى مصر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لاستكمال تلقيهم جميع الخدمات التعليمية والمساندة في المراكز المتخصصة المعتمدة لهم بالمملكة.وأوضح السفير نقلي في تصريح عقب توديع الطلبة وأُسرهم، أن استكمال الطلاب تعليمهم في المملكة، يؤكد الحرص والدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الاهتمام بالمواطنين في الخارج كما هو الحال داخل الوطن، وإيلاء هذه الفئة الغالية الرعاية المطلوبة داخل المملكة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التي تعيشها المملكة التي شملت التعليم بما في ذلك مراكز تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة، سائلاً الله تعالى التوفيق والنجاح للطلبة في مسيرتهم التعليمية على أرض الوطن.// انتهى //04:12ت م0007