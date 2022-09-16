القدس المحتلة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأصيب خمسة طلاب فلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.وقالت مصادر محلية ": إن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد في العيسوية، وتمركزت قرب المدرسة الثانوية، وداهمت منزلا بجوار المدرسة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلبة في ساحة المدرسة، مما أدى لإصابة خمسة طلاب بحالات اختناق". وفي القدس أيضا اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من داخل المسجد الأقصى المبارك.وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل وداهمت منازل المواطنين في البلدة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وقامت بعملية تفتيش،كما نصبت حاجزا عسكريا بين قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري وشنت حملة تمشيط واسعة.وقالت مصادر أمنية:" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت حركة المواطنين على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قريتي رمانة وزبوبا، حيث شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب"، كما شنت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة بين كروم الزيتون في المنطقة.وفي نابلس، أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية الطلبة من داخل أسوارها عقب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع.// انتهى //06:34ت م0011