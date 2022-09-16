جنين - نابلس 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظتي جنين ونابلس.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، نقلا عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا ونجله عقب مداهمة منزلهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فيما اعتقلت فلسطينيًا آخر بعد اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة بيتا ومن قرية اللبن الشرقية بعد مداهمة منزليهما وتفتيشها.// انتهى //09:11ت م0015