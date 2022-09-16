الرباط 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن توقيع المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية أمس بالرباط، مذكرة تفاهم تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا.وتطرقت إلى المباحثات بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدوحة، التي ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة.وتناقلت صحف الجمعة لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ خلال قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أوزباكستان.ونشرت إعلان فرنسا عن قرار بالزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في حدود 15 في المئة، ابتداءً من مطلع السنة المقبلة.وأوردت صحف المغرب إقرار رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون بفوز اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات العامة التي جرت بالبلاد، وإعلانها أنها ستقدم استقالتها من منصبها.// انتهى //09:15ت م0016