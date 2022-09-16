بكين 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين بنسبة 5.8 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للاحصاء الصينية أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري بلغ 36.71 تريليون يوان (حوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي)، مبينة أنه خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس الماضيين، ازدادت استثمارات الأصول الثابتة من القطاع الخاص بنسبة 2.3 في المئة عن العام الأسبق لتصل إلى20.31 تريليون يوان.كما ارتفع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 في المئة و10 في المئة على أساس سنوي على التوالي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ، فيما انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي خلال الثمانية أشهر الأولى.وأظهرت البيانات أن الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة شهد زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع النمو في قطاعي الصناعات التحويلية وخدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 23 في المئة و14.2 في المئة على أساس سنوي على التوالي.// انتهى //09:37ت م0017