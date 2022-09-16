القاهرة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن بلاده تستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية من خلال السعي الجاد لتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.وتناقلت مطالبة وزير الخارجية المصري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سامح شكري، بضرورة تعزيز العمل الجماعي في مجال المناخ وتحويل الالتزامات إلى واقع فعلي على الأرض.وسلطت صحف الجمعة الضوء على بدء فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي "كليوباترا- 2022"، الذي يستمر عدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة أخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.ونشرت صحف القاهرة تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للحسم التشريعي الجديد.// انتهى //09:50ت م0018