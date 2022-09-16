نور سلطان 20 صفر 1444هـ الموافق 16 سبتمبر 2022م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية راوي عين الدين، ونائبه الدكتور ضمير محي الدين، وذلك على هامش مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي اختتم جلساته أمس بمشاركة أكثر من 100 وفد من زعماء الديانات العالمية من 60 دولة حول العالم.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي.ونوه رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بالمكانة المرموقة للمملكة في العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم ومواقفها التاريخية مع مسلمي روسيا عبر التاريخ.وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بالمسلمين في العالم، ورعايتهما للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.// انتهى //10:03ت م0019