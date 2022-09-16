إسلام آباد 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم استمرار وصول المساعدات الإغاثية ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار بجمهورية باكستان.وأخبرت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان لما يقرب من 1500 قتيلاً، بينهم 530 طفلاً، في حين تبذل السلطات الباكستانية جهوداً مكثفة لحماية بلدات وقرى ومحطات للطاقة من التعرض للفيضانات في إقليم السند الجنوبي.واهتمت بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" المنعقدة حالياً في مدينة سمرقند بأوزباكستان، وعقده سلسلة من اللقاءات مع زعماء الدول الأخرى المشاركة في القمة.وتناولت صحف الجمعة متفرقات منها تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة بخصوص الأدوية المخصصة لعلاج فيروس كورونا.// انتهى //10:42ت م0021